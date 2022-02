Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Am vergangenen Sonntag (6.2.), gegen 17.30 Uhr, war eine 40-Jährige mit ihrem gelben Chevrolet auf der Bundesstraße 3 in Richtung Erzhausen unterwegs. Dabei soll ihr ein blauer Audi auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. In diesem Zusammenhang musste die 40 Jahre alte Wagenlenkerin ausweichen und touchierte im Anschluss die Leitplanke. An ihrem Wagen entstand ein Schaden. Der bislang unbekannte Fahrer im entgegenkommenden Fahrzeug, setzte seine Fahrt fort. Wer in diesem Zusammenhang Angaben zum Unfall machen oder Hinweise zum flüchtigen Wagenlenker geben kann, wird gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

