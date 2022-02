Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Radlader gestohlen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Bislang unbekannten Kriminellen gelang es am Dienstag (8.2.) im Tatzeitraum zwischen 11 und 16 Uhr einen Radlader "Am Pfaffenberg" zu entwenden. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich offenbar an dem gelben Radlader des Herstellers "Volvo" zu schaffen und entwendeten diesen im Anschluss. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort der Baumaschine geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu wenden.

