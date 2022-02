Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Rohrbach: Kriminelle scheitern an Haustür

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt/Rohrbach (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Berg" rückte am Dienstagmorgen (8.2.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, versuchten sie die Haustür des Wohnhauses aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

