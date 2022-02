Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Diesel abgezapft

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf-Gundernhausen (ots)

Weil bislang Unbekannte am Dienstagmorgen (8.2.) mehrere Liter Diesel im Wingertsweg abgezapft haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Der angegangene gelbe Lastwagen war zum Tatzeitpunkt am Straßenrand abgestellt. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es den Kriminellen den Tankdeckel zu öffnen und um die 80 Liter Diesel zu entwenden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

