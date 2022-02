Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Zigaretten erbeutet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Wixhausen (ots)

Ein Zigarettenautomat in der Lortzingerstraße geriet am Montag (7.2.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich gegen 7 Uhr an dem Automaten zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es ihnen ans Innere zu kommen. Hieraus entwendeten sie mehrere Zigarettenpackungen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wie viel sie entwendeten und wie hoch der Schaden ist, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Hinweise werden an das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

