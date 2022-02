Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Kindergarten scheitert

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Kriminelle versucht haben in einen Kindergarten in der Kirnbergstraße einzubrechen und dieser Versuch scheiterte, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (4.2.) und Montagmorgen (7.2.) mehrere Türen aufzuhebeln. Die Türen hielten dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 1000 Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

