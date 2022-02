Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Einbrecher erbeuten Tresor/Wer hat etwas bemerkt?

Riedstadt (ots)

Ein Wohnhaus "An der Sporthalle" geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (03.02.) und Sonntag (06.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt in die Räumlichkeiten und ließen anschließend einen Einbautresor samt Münzen und Geld mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

