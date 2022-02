Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Gestohlener Sattelschlepper im Landkreis Meißen (Sachsen) kontrolliert

Lampertheim (ots)

Ein Sattelschlepper, der am Freitagabend (04.02.) in der Gaußstraße gestohlen wurde, ist am Sonntagabend (06.02.) im Landkreis Meißen (Sachsen) auf der Bundesstraße 98 in Schönfeld-Kraußnitz von der Polizei kontrolliert worden. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Sattelschlepper im Wert von etwa 160.000 Euro in Hessen gestohlen war. Der 65-Jahre alte Fahrer, der auch keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte, wurde festgenommen.

