Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Aus Rohbau Werkzeug erbeutet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Ein Rohbau in der Hügelstraße rückte am vergangenen Wochenende (4.-5.2.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung Zugang in den Rohbau. Hieraus erbeuteten sie im Anschluss mehrere Werkzeuge und suchten das Weite. Ersten Ermittlungen zufolge, beläuft sich der Schaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell