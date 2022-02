Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kiosk scheitert

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Kiosk in der Moltkestraße rückte in der Nacht zum Samstag (5.2.) in den Fokus von zwei Unbekannten. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die zwei Männer gegen 1.40 Uhr die Scheibe des Kiosks eingeschlagen haben, um offenbar ins Innere zu gelangen. Ein Anwohner bemerkte das kriminelle Treiben und sprach die beiden Unbekannten an. Laut Zeugen sollen sie sich sofort von der Örtlichkeit mit einem Roller in Richtung Rhönring entfernt haben. Der Schaden wird nach jetzigem Stand auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die weitere Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

