Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: 600 Euro aus Einfamilienhaus erbeutet

Rimbach (ots)

Mit 600 Euro flüchteten Einbrecher aus einem Haus in der Straße Am Wolfsberg. Die Kriminellen stiegen am Samstag (05.02.) zwischen 17.15 Uhr und 23.45 Uhr über die aufgebrochene Terrassentür in das Haus ein. Systematisch durchsuchten sie vom Kellergeschoss bis ins Obergeschoss alle Räume.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell