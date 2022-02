Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auf Maskenpflicht hingewiesen-Schreckschusswaffe gezückt

Rüsselsheim (ots)

Weil er beim Betreten eines Lebensmittelgeschäfts am Berliner Platz keine nach den Coronaregeln erforderliche Mund-Nasenbedeckung trug, forderte der Inhaber einen 36 Jahre alten Mann am Freitagnachmittag (04.02.) zum Aufsetzen der Maske auf. Im Rahmen des hieraus resultierenden Streitgesprächs zog der Angesprochene eine Schreckschusswaffe und hielt sie dem Inhaber vor das Gesicht. Der 36-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung im Rugbyring festgenommen werden. Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe und zudem ein Jagdmesser bei dem Mann sicher. Im Rahmen der Überprüfung ergab sich zudem der Verdacht, dass es sich bei dem Impfpass des Festgenommenen um eine Fälschung handeln dürfte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 36 Jahre alte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund seines Gesundheitszustands in eine Spezialklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts der Urkundenfälschung.

