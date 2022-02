Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Betrunkener Fußgänger auf A 67 gefährdet sich und Autofahrer

Rüsselsheim (ots)

Am Samstagabend, dem 05.02.2022, um 20:31 Uhr kam es auf der A 67 zwischen dem Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost zu einem Vorfall mit einem alkoholisierten Fußgänger. Dieser lief auf dem rechten Fahrstreifen der A 67 dem fließenden Verkehr entgegen. Ein Zeuge konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenprall mit dem Mann gerade noch verhindern, die nachfolgende Fahrerin eines Pkw Toyota streifte den Mann jedoch leicht mit ihrem Außenspiegel. Der Fußgänger war zuvor Mitfahrer in einem Pkw, in den er dann auch wieder einstieg und verschwand. Durch Zeugenhinweise konnte der bei Alzey wohnende Fußgänger ermittelt werden. Dies brachte zu Tage, dass der Zwanzigjährige reichlich Alkohol (1,5 Promille) konsumiert hatte. Während der Mitfahrt in einem Pkw verspürte er plötzlich das dringende Bedürfnis "auszutreten". Nachdem die Fahrerin des Pkw für ihn auf dem Seitenstreifen der A 67 angehalten hatte, lief der Mann allerdings auf den rechten Fahrstreifen, bis er wieder verschwand. Der Fußgänger blieb bei seinem nächtlichen Spaziergang unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrzeug. Gegen den Fußgänger wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr gefertigt. Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151-8756-0 zu melden.

