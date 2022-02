Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Frist versäumt /Führerschein nicht mehr gültig

Anzeige

Reichelsheim (ots)

Nachdem ein 43 Jahre alter Autofahrer seinen ausländischen Führerschein bei einer Polizeikontrolle am Freitagvormittag (04.02.) in der Siegfriedstraße vorgelegt hat, wurde Anzeige erstattet. Der Mann, der seit einigen Jahren in Dieburg lebt, hat schlichtweg versäumt, innerhalb eines Jahres den Führerschein umzuschreiben. Nach Ablauf dieser Frist verliert der ausländische Führerschein seine Gültigkeit. Gesetzlich stehen diese Personen auf einer Stufe mit denen, die noch nie einen Führerschein besessen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell