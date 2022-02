Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Sattelzug

Gernsheim (ots)

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag (04.02.), kurz vor 12.00 Uhr, nach einem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Autofahrerin die Bundesstraße 44 in Richtung Gernsheim und überholte in Höhe eines Entsorgungsunternehmens einen vor ihr befindlichen Lastwagen. Hierbei übersah sie offenbar aus bislang ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Sattelzug und kollidierte anschließend frontal mit dem 41 Jahre alten Sattelzug-Fahrer aus dem Kreis Alzey-Worms. Die 63-Jährige konnte anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr nur noch tot aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der 41-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die Bundesstraße 44 ist im Bereich der Unfallstelle derzeit noch vollgesperrt.

