Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Höchst

Höchst/Odw (ots)

Am Freitag (04.02.) zwischen 08.00 und 12.45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Golf, der auf dem Parkplatz hinter der Arztpraxis in der Wilhelminenstraße 1-3 abgestellt war. Es entstand an dem Golf am hinteren linken Radkasten ein Schaden von ca 1500 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Pst. Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden.

