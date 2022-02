Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Nach Einbruch in Werkstatt Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Kriminelle suchten in der Nacht zum Donnerstag (3.2.) eine Werkstatt in der Industriestraße auf. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Unter Einwirkung von Gewalt verschafften sich die Unbekannten Zutritt in die Werkstatt. Im Anschluss wurden mehrere Räume und Schränke nach potentieller Beute durchwühlt. Neben einer Tasche, in der sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente befanden, erbeuteten sie Geld und suchten im Anschluss das Weite. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

