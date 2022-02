Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer BMW im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein schwarzer BMW, der im Herdweg abgestellt war, rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (2.2.) und Donnerstagmorgen (3.2.) in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein und machten sich am Interieur zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem das Lenkrad und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

