Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Transporterfahrer mit Gefahrgut und berauscht auf der A 67

Groß-Gerau (ots)

Einen 45 Jahre alten Fahrer eines Transporters aus Osteuropa stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Donnerstagvormittag (03.02.) auf der A 67. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befand sich Gefahrgut in Form von Brohm. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 45-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Einen Drogentest verweigerte der Mann. Allerdings zeigten sich bei ihm derart deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum, dass die Polizisten ihn vorläufig festnahmen. Der 45-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Untersuchung wird nun zeigen müssen, ob der Transporterfahrer tatsächlich unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell