POL-DA: Raunheim: Küchenbrand - eine Person leicht verletzt

Am Donnerstagabend (03.02.) kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Küchenbrand in der Elbestraße. In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus entzündete sich Bratfett während des Kochvorganges. Im Zuge des daraus resultierenden Brandes mit nicht unerheblicher Rauchentwicklung, wurde ein 36-jähriger Bewohner leicht verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr nutzbar, der gesamte Sachschaden wird im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Feuerwehr Raunheim mit drei Einsatzfahrzeugen am Einsatzort.

