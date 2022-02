Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle suchen Baustelle auf und erbeuten Werkzeug

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten mehrere Werkzeuge. So lautet die Bilanz eines Einbruchs in der Kirnbergstraße, bei dem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (1.2.) und Mittwochmorgen (2.2.) ihr Unwesen trieben. Nach jetzigem Stand machten sie sich an einem Fenster des Rohbaus zu schaffen und gelangten so ins Innere. Neben Bohrmaschinen, entwendeten sie unter anderem ein Heizgerät und mehrere Kabel. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

