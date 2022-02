Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer BMW im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein weißer BMW, der im Schreberweg abgestellt war, rückte am Mittwochabend (2.2.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem einen blauen Rucksack der Marke "Samsonite" aus dem Inneren und flüchteten unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

