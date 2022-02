Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Geld und Schmuck bei Einbruch entwendet

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Heppenheim (ots)

Mit Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro haben Kriminelle nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus das Weite gesucht. Zwischen 18.30 Uhr und 22.15 Uhr am Mittwochabend (02.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Anwesen im Hambacher Tal ein. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

