Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Schwarzer Mercedes CLS entwendet (DA-U 1335)

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Lautertal (ots)

Unbekannte Täter haben im Lautertaler Ortsteil Beedenkirchen einen Mercedes CLS im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Gegen 16.50 Uhr am Dienstagnachmittag (01.02.) wurde der Diebstahl des schwarzen Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen DA-U 1335 bemerkt und die Polizei alarmiert. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz im Bereich des Friedhofs in der Reichenbacher Straße abgestellt. Der Tatzeitraum reicht nach ersten Erkenntnissen bis 19 Uhr am vergangenen Freitag (28.01.) zurück. Hinweise nehmen die Ermittler der Bergsträßer Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

