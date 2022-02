Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erbach (ots)

Am Dienstag,01.02.22, parkte der Eigentümer eines silberfarbenen Hyundai Tucson gegen 07:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Albert-Schweizer-Straße in Erbach. Als er nach einer halben Stunde wieder zurückkam, stellt er an der rechten Fahrzeugseite einen Schaden fest. Vom Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur. An dem beschädigten Fahrzeug befinden sich rote Lackreste. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Zeugen,die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell