Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Ginsheim-Gustavsburg

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Mittwoch, den 2. Februar gegen 20:35 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Darmstädter Landstraße/Mierendorffstraße in Ginsheim-Gustavsburg.

Die 48-jährige Fahrerin eines Smarts aus dem Landkreis Groß-Gerau befuhr die Darmstädter Landstraße aus der Ortsmitte von Gustavsburg kommend in Fahrtrichtung Bischofsheim, als sie in die Mierendorffstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden Opel einer 19-jährigen Wiesbadenerin und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen. Beide Damen verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. Die Wiesbadenerin konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden, während die 48-jährige aus dem Landkreis Groß-Gerau in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

Der Kreuzungsbereich musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 12.000 Euro.

