Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bürstadt (ots)

Werkzeug im Wert von etwa 2000 Euro wurde in der Nacht zum Mittwoch (01. - 02.02.) von der Ladefläche eines Kleintransporters in der Beinestraße gestohlen. Um an die Beute zu gelangen, wurde die Schiebetür gewaltsam geöffnet. Wegen des Einbruchsdiebstahls hat die Kriminalpolizei (K 21/ 22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

