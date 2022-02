Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zeugin stört Einbrecher

Wer kann weitere Hinweise geben?

Michelstadt (ots)

Drei Personen mussten am Mittwoch (02.02.) ihr Vorhaben, in den "Stommel-Kiosk" einzubrechen, aufgeben, als sie von einer Zeugin gestört wurden. Während zwei von ihnen, um kurz nach 2 Uhr dabei waren die Tür des Kiosks am Bahnübergang in der Bahnhofstraße aufzubrechen, sicherte ein dritter Täter die Umgebung. Nachdem sie auffielen flüchteten sie über die Contistraße in Richtung Erbach. Einer aus der Gruppe war mit einem Motorroller unterwegs. Die Person hatte einen schwarzen Helm. Ein zweiter Täter trug eine weiße Sturmhaube mit Sehschlitzen. Durch den Aufbruchsversuch ist an der Tür ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt in dem Fall und nimmt weitere Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 entgegen.

