POL-DA: Groß-Umstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Im Stadtteil Richen sind bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagmittag (01.02.) bis Mittwochvormittag in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben Beute gemacht. Zwischen 12.30 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Folgetag verschafften sich die Kriminellen durch ein eingeschlagenes Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen im Georg-Eidmann-Weg. Im Inneren suchten die Eindringlinge nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Armbanduhren im Wert von mehreren Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell