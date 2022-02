Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Drei Autofahrer berauscht am Steuer

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Gleich dreimal hatten es Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Dienstag (01.02.) sowie in der Nacht zum Mittwoch (02.02.) mit berauschten Autofahrern zu tun.

Bereits am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr wurden die Ordnungshüter von einem Zeugen darüber informiert, dass ein Mann, der gerade Alkohol konsumierte habe, mit seinem Auto vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ginsheimer Landstraße losfahren wolle. Ein Atemalkoholtest bei dem 56 Jahre alten Wagenlenker ergab anschließend rund 1,8 Promille. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Untersuchungen müssen nun zeigen, mit welchem Alkoholspiegel der Autofahrer an dem Einkaufsmarkt ankam. Die Polizei stellte den Führerschein des 56-Jährigen sicher und leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.

Am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr stoppte eine Streife in der Darmstädter Landstraße einen 55 Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten, dass der 55-Jährige alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test zeigte 1,54 Promille an. Es folgten Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 1.50 Uhr, beabsichtigten die Streifenbeamten schließlich in der Rudolf-Diesel-Straße einen Autofahrer zu stoppen. Der Fahrer gab Gas. In der Königsberger Straße ließ er seinen Wagen stehen und flüchtete zunächst zu Fuß weiter. Der 26-Jährige konnte im Rahmen einer anschließenden polizeilichen Fahndung mit mehreren Streifen in der Merianstraße festgenommen werden. Ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Marihuana und Kokain. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

