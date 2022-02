Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Falsche AWO-Mitarbeiterinnen bestehlen Seniorin

Rüsselsheim (ots)

Unter dem Vorwand von der AWO zu kommen, verschafften sich zwei Frauen am Montagmittag (31.01.), gegen 13.00 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin im Masurenweg. Das Duo drängte die Frau anschließend in die Küche und breitete ein Tuch aus. Die Wohnungsinhaberin bemerkte zudem, dass sich plötzlich auch eine dritte Frau in ihrer Wohnung befand und forderte die Kriminellen nun zum sofortigen Verlassen der Räumlichkeiten auf. Sie ließen mehrere Schmuckstücke mitgehen.

Eine der Täterinnen ist Anfang 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat helle Haut und dunkle, lange Haare. Sie trug einen dunkelgrauen Anorak, blaue Einweghandschuhe und eine große Handtasche. Ihre etwa gleichaltrige Begleiterin ist circa 1,65 Meter groß und hatte ihre dunklen Haare zum Zopf gebunden. Sie trug einen hellen Anorak. Beide sprachen Hochdeutsch. Von der dritten Unbekannten liegt keine Beschreibung vor.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

