Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Diebe erbeuten Rüttelplatte und Handbetonknacker

Kripo sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag (31.01.) bis Dienstagmorgen (01.02.) haben Kriminelle eine Baustelle in der Friedrich-Schaefer-Straße heimgesucht und Beute gemacht. Gegen 7.30 Uhr am Dienstag bemerkten Zeugen, dass eine Rüttelplatte und ein Handbetonknacker im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro von dem Geländer entwendet wurden. Der Tatzeitraum reicht bis 16.30 Uhr am Vortag zurück. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kommissariat 42 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

