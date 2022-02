Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Neustadt: Zwei E-Bikes aus Garage gestohlen

Breuberg (ots)

Zwei miteinander verschlossene Fahrräder wurden aus einer Garage in Neustadt, Am Römerbad gestohlen. Der Wert der E-Bikes der Marken SCOTTSDALE und GIANT liegt bei etwa 3000 Euro. Das Fehlen der Räder fiel am Dienstag (01.02.) auf. Die Tatzeit kann jedoch bis zum 23. Januar zurückliegen. Wer Hinweise zu den Rädern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (K 41) in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

