Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Rohbau im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Ein Rohbau in der Clara-Schumann-Straße wurde in der Nacht zum Dienstag (1.2.) von Kriminellen aufgesucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie sich an einer Tür zu schaffen, um in den Rohbau zu gelangen. Sie entwendeten Werkzeug und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

