POL-DA: Griesheim: Werkzeug aus Container gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (1.2.) entwendeten Kriminelle aus einem Container in der Anne-Frank-Straße mehrere Werkzeuge. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Containers. Dort hatten sie es offenbar auf diverse Werkzeuge abgesehen, die sie im Anschluss entwendeten. Sie suchten mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

