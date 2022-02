Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Einbruch bei ambulantem Pflegedienst/Zeugen gesucht

Stockstadt (ots)

Die Räume eines ambulanten Pflegedienstes in der Oberstraße gerieten in der Nacht zum Dienstag (01.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich durch die Eingangstür Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Geld und zwei Laptops in die Hände.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

