Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: E-Bikes und Elektrogeräte gestohlen

Einbrecher im Bereich Schießhof aktiv

Lampertheim (ots)

Aus einem Nebengebäude eines Hauses im Küblinger Weg, Nähe Schießhof wurden zwischen Sonntagabend (30.01.) und Montagnachmittag (31.01.) Gartenelektrogeräte, eine Musikbox samt Mikrofon sowie zwei E-Bikes gestohlen. Die Täter betraten das Grundstück und verschafften sich über eine gekipptes Fenster Zutritt in das Nebengebäude. Im weiteren Verlauf öffneten sie gewaltsam verschlossene Türen. Mit der Beute in Höhe von mindestens 3000 Euro konnten sie bislang unerkannt flüchten. Ob dieselben Täter ein weiteres Haus in dem Bereich angegangen sind, überprüft gerade die Polizei, nachdem am Dienstag (01.02.) eine weitere Anzeige erstattet wurde.

Die Polizei in Lampertheim (K 42) hofft, dass die Täter aufgefallen sind. Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 entgegengenommen.

