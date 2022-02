Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizeihauptkommissar Patrick Schlag wird neuer Leiter der Polizeistation

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim (ots)

Polizeipräsident Bernhard Lammel hat am Dienstag, den 1. Februar 2022, Polizeihauptkommissar Patrick Schlag die Leitung der Polizeistation Rüsselsheim übertragen. Bedingt durch Corona musste die Amtseinführung im Rahmen einer Dienstbesprechung, in kleiner Runde, stattfinden. Er wird Nachfolger des Ersten Polizeihauptkommissars Eckhard Doppler, der kürzlich in Pension ging.

"Mit Patrick Schlag bekommt die Polizeistation Rüsselsheim einen Leiter, der sein Handwerk versteht und die Region aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in Rüsselsheim gut kennt", sagte Polizeipräsident Lammel und blickte noch einmal auf die bisherige Laufbahn des Polizeihauptkommissars zurück.

Diese hat er 1989 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei begonnen. 1992 wurde Schlag als Streifenbeamter zur Polizeistation Rüsselsheim versetzt und absolvierte im Jahr 2001 erfolgreich das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Wiesbaden. Nach seiner Rückkehr stieg er in Rüsselsheim bis zum Dienstgruppenleiter auf. Zu seinen dienstlichen "Highlights" gehören eine Verwendung bei der UN im Jahr 2002 und die Leitung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen in der Hessentagsarena im Rahmen des Hessentags in Rüsselsheim im Jahr 2017. In den letzten Jahren war der 52-jährige Hauptkommissar unter anderem Leiter der Dezentralen Ermittlungsgruppe bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf sowie des Kommissariats 41 der regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Groß-Gerau. Schon seit November 2021 vertrat er an seiner neuen Wirkungsstätte den nun pensionierten Eckhard Doppler.

Patrick Schlag ist seit fast 30 Jahren verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Er wohnt mit seiner Familie am Fuße des hessischen Westerwalds. In seiner Freizeit ist der neue Dienststellenleiter begeisterter Mountainbike-Fahrer. Er plant und führt in diesem Zusammenhang zudem mehrtägige Alpenüberquerungen durch. Weiterhin engagiert er sich im Vorstand eines Männergesangsvereins und hilft von Zeit zu Zeit als Organist in seiner Kirchengemeinde aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell