POL-DA: Groß-Zimmern: Fahrzeuge im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Mehrere Fahrzeuge, die in der Straße "Nordring" abgestellt waren, rückten in der Nacht zum Montag (31.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an drei Fahrzeugen, unter anderem an einem schwarzen Audi und an einem weißen Volkswagen zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten sie mit ihrer Beute, Münzgeld im einstelligen Bereich, im Anschluss unerkannt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen muss noch geprüft werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

