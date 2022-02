Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zeuge beobachtet Täter beim Einbrechen

Michelstadt (ots)

Der Einbruch in einem mobilen Grillimbiss auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße ist am frühen Dienstagmorgen (01.02.), dank eines Zeugen, gescheitert. Drei Personen machten sich gegen 2.45 Uhr dran, die Tür des Wagens gewaltsam zu öffnen. Nachdem die Täter bemerkten, dass sie beobachtet werden, rannten sie über den Parkplatz in Richtung Hammerweg weg. Ein Täter war komplett hell gekleidet, während ein zweiter dunkle Kleidung trug.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 21/ 22 weiter und nimmt Hinweise entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

