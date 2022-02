Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim/Ober-Ramstadt: Bei Einbruch Geld erbeutet

Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim/Ober-Ramstadt (ots)

Zwei Einfamilienhäuser in der Ringstraße in den Ortsteilen Malchen und Ober-Modau rückten am Montagabend (31.1.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Häuser. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Mit ihrer Beute, mehrere Hundert Euro Bargeld, suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 2000 Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

