POL-DA: Biblis: Wagenladung mit Handy und Tablets gestohlen

Biblis (ots)

Eine Wagenladung im Wert von über 200.000 Euro wurde in der Nacht zum Samstag (28. - 29.01.) in einem Wohngebiet gestohlen. In dem neutralen Transporter befanden sich mehrere Tausend Tablets und Hunderte Handys. Um an die Ladung zu gelangen, wurde die Hecktür aufgehebelt und die Ware in ein anderes Fahrzeug umgeladen. Anwohner der Jahnstraße, Ecke Wiesenstraße hörten gegen 2 Uhr laute Geräusche. Auch sollen zwei Personen in einem Fahrzeug gesehen worden sein. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Telefon: 06252 / 706-0.

