Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Verwüstungen in Gartenkolonie

Bad König (ots)

Die Gartenkolonie hinter dem Freibad wurde in der Nacht zum 27. Januar bereits wiederholt von Vandalen heimgesucht. Nachdem die Einfriedung überstiegen war, randalierten die Täter und stahlen zwei Solarleuchten. In den zurückliegenden Tagen wurden Hühnereier gestohlen und zerstört. Die Zerstörungswut wurde auch an den Scheiben eines Wohnwagens sowie an Getränkeflaschen ausgelebt. Eine Gartengrundstücksbesitzerin konnte am Nachmittag des 21. Januars Kinder von ihrem Grundstück wegrennen sehen. Die 9 -13-Jährigen haben wohl Eier aus dem Stall geholt und dabei die übrigen Eier zerschlagen. Bei der Polizei (K 41) wurde jetzt Anzeige erstattet. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell