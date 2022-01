Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Autos abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle haben es am vergangenen Wochenende (29.-30.1.) auf mehrere Autos abgesehen. Nach jetzigem Stand schlugen sie die Scheiben eines schwarzen Fiats in der Arheilger Straße sowie eines schwarzen Dacias in der Schuknechtstraße ein. Ob sie etwas aus den Fahrzeugen entwendeten und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Ersten Schätzungen zufolge, dürften sich die Schäden auf mehrere Hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell