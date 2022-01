Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Supermarkt

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nachdem bislang Unbekannte in einen Supermarkt "In der Pfarrtanne" eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen in der Nacht zum Montag (31.1.), gegen 3 Uhr, an einem Fenster des Marktes zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge, entwendeten sie Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

