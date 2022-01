Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Zeugenaufruf nach Bedrohung/Sachbeschädigung

A67, Gem. Rüsselsheim (ots)

Am Samstag dem 29.01.22, 23:35 Uhr, kam es auf der A67, Gemarkung Rüsselsheim, von Raunheim kommend in Fahrtrichtung Darmstadt, bedingt durch einen Verkehrsunfall, zu einer Vollsperrung der Autobahn. In dem sich bildenden Rückstau kam es durch die Insassen mehrerer Fahrzeuge zur Bedrohung der Fahrerin eines Sattelzuges und der anschließenden Sachbeschädigung des Fahrzeugs. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/8756-160 zu melden.

