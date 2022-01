Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mühltal - Waschenbach/Frankenhausen: Von Unfallstelle geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Am Montag, (31.01.) kam es gegen 04:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der K 138 zwischen Waschenbach und Frankenhausen. Ein 24-jähriger Mann aus Darmstadt fuhr mit seinem Kleintransporter von Waschenbach kommend in Fahrtrichtung Frankenhausen. Ihm entgegen kamen zwei Fahrzeuge, ein weißer BMW und ein dunkler PKW. Der BMW setzte im Verlauf der Strecke zum Überholen an und kam dabei auf die Fahrbahn des Kleintransporters. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Kleintransporter nach rechts aus und rutschte in den Straßengraben. Hierbei verletzte sich der 24-jährge leicht. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge setzen ihre Fahrt in Richtung Waschenbach fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Lautz, KOK

