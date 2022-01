Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A67, Gem. Rüsselsheim

A67, Gem. Rüsselsheim (ots)

Am Samstag den 29.01.22 ereignete sich gegen 23 Uhr auf der A67, Gemarkung Rüsselsheim, von Raunheim kommend in Fahrtrichtung Darmstadt ein Verkehrsunfall. Ein sich mit hoher Geschwindigkeit nähernder dunkler Sportwagen fuhr hierbei einem PKW Skoda Oktavia aus dem Raum Groß-Gerau auf. Der Skoda kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der Schutzplanke, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam schwer beschädigt quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben war der flüchtige dunkle Sportwagen mit einem weiteren weißen Sportwagen unterwegs. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/8756-160 in Verbindung zu setzen.

