Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbrecher entwendet Schmuck

Polizei sucht Zeugen

Erzhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat es am Samstag (29.1.) bei einem Einbruch in der Elbestraße auf Schmuck abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Einfamilienhauses. Dort durchwühlte er mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete er unter anderem mit mehreren Halsketten. Der Flüchtige soll circa 35 bis 40 Jahre alt und um die 1,75 Meter groß gewesen sein. Seine Haare wurden als dunkelblond und halblang beschrieben. Seine Oberbekleidung war schwarz. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell