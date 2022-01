Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Friseurläden im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Freitag (28.1.) und Samstag (29.1.) rückten zwei Friseurläden in der Innenstadt in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt die Tür eines Ladens in der Holzstraße zu öffnen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin sie flüchteten. Bei einem Friseurgeschäft in der Kirchstraße gelang es Kriminellen ins Innere zu kommen. Hieraus entwendeten sie unter anderem Bargeld, Farbe und weitere Haarutensilien. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell